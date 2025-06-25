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Уиткофф: США не позволят Ирану обогащать уран в рамках возможной ядерной сделки

Уиткофф: США не позволят Ирану обогащать уран в рамках возможной ядерной сделки США не позволят Тегерану обогащать уран в рамках возможной ядерной сделки.
Другие страны
25 июня 2025 г. 03:46
Уиткофф: США не позволят Ирану обогащать уран в рамках возможной ядерной сделки

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил уверенность в том, что Вашингтон сможет заключить с Тегераном всеобъемлющее мирное соглашение.

Как передает Report, об этом С. Уиткофф заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Думаю, пришло время сесть за стол переговоров с Ираном и добиться всеобъемлющего мирного соглашения. И я вполне уверен, что мы сделаем это",- отметил он.

Вместе с тем Уиткофф дал отрицательный ответ на вопрос, намерен ли Вашингтон позволить Тегерану обогащать уран по условиям потенциальной договоренности. "Нет. Им не нужно обогащение", - утверждает спецпосланник американского лидера.

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