Уиткофф сообщил, что США обсуждают с МАГАТЭ возможную ядерную сделку с Ираном

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) участвует в обсуждениях возможной сделки по ядерной программе Ирана.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) участвует в обсуждениях возможной сделки по ядерной программе Ирана.

Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью телеканалу Fox News .

Его спросили, как может выглядеть новая подобная сделка и как будут проходить инспекции для ее соблюдения. "Во-первых, МАГАТЭ вовлечено. Я много раз в день говорю с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. И он соглашается с озвученными мной оценками ликвидации возможности Ирана обогащать уран", - ответил Уиткофф.

Он добавил, что США ведут переговоры и с Тегераном. "Я думаю, что эти переговоры многообещающие", - заявил спецпосланник американского лидера.