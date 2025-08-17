Уиткофф: Россия пошла на уступки по пяти областям Украины

Российская сторона пошла на уступки по пяти областям Украины.
Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу CNN заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф.
Он отметил, что условия, на которые согласилась Россия заключаются в том, чтобы не захватывать всю Украину целиком.
"Знаете, послушайте, я не уверен, что у нас сейчас есть время, чтобы рассматривать все разные вопросы по этим пяти регионам", — заявил он.
Ранее он отметил, что в ходе предстоящих переговоров американский лидер Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский обсудят вопрос территорий. Уиткофф выразил надежду, что американская сторона добьется ясности и все завершиться мирной сделкой очень скоро.