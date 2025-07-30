Уиткофф обсудил с главой МИД Египта застопорившиеся переговоры о прекращении огня в Газе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти обсудили необходимость усиления давления для достижения соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников в кратчайшие сроки.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и министр иностранных дел Египта Бадр Абделатти обсудили необходимость усиления давления для достижения Израилем и ХАМАС соглашения о прекращении огня в Газе и освобождении заложников в кратчайшие сроки.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel, телефонный звонок состоялся перед отъездом Уиткоффа в Израиль, где он встретится с официальными лицами в Иерусалиме в четверг для обсуждения усилий по обеспечению освобождения заложников, прекращению войны и решению гуманитарного кризиса в Газе.

Уиткофф и Абделатти "обменялись мнениями о совместных усилиях трех стран-посредников Египта, США и Катара по обеспечению прекращения огня путем усиления давления для скорейшего достижения соглашения.

Абделатти подчеркнул, что "гуманитарная катастрофа в секторе Газа стала результатом вопиющих нарушений со стороны Израиля и использования голода как оружия против палестинцев".