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Уиткофф : Нужно добиваться полного завершения боевых действий в Газе

Уиткофф : Нужно добиваться полного завершения боевых действий в Газе Уиткофф : Нужно добиваться полного завершения боевых действий в Газе
Другие страны
2 августа 2025 г. 16:24
Уиткофф : Нужно добиваться полного завершения боевых действий в Газе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что приоритетом на данном этапе должно стать полное прекращение боевых действий в секторе Газа и достижение всеобъемлющего соглашения по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Times of Israel.

"План состоит в том, чтобы покончить с войной, а не усилить ее", - об этом заявил Уиткофф со встречи с родственниками заложников.

Он добавил, что вместо промежуточного соглашения Израиля и группировки ХАМАС нужно добиваться окончания боев и возвращения всех заложников.

Спецпосланник президента США отметил, что большинство жителей Газы тоже хотят возвращения домой заложников, так как после этого можно начать восстановление анклава.

По данным издания, встреча Уиткоффа и членов семей заложников продолжалась примерно три часа.

В июле США и Израиль отозвали свои делегации из столицы Катара Дохи, где проходили переговоры об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир ранее в субботу заявил, что израильская сторона вскоре определится с пониманием того, возможно ли добиться соглашения об освобождении остающихся в секторе Газа заложников.

7 октября 2023 года ХАМАС совершил нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ военные Израиля начали операцию против ХАМАС в секторе Газа. По данным Минздрава Газы, в анклаве за время операции погибли более 60 тыс. человек.

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