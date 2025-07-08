Уиткофф назвал сроки возможных переговоров Ирана и США

Переговоры США и Ирана состоятся, скорее всего, на следующей неделе.

Переговоры США и Ирана состоятся, скорее всего, на следующей неделе.

Как передает Report , об этом сообщил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

"Эта встреча состоится очень скоро. Возможно, на следующей неделе", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Иран "попросил о встрече" и что, если в результате переговоров удастся "зафиксировать что-нибудь на бумаге, будет хорошо". По словам американского лидера, он не видит особого смысла в переговорах с исламской республикой, поскольку США уничтожили ее ядерную программу.

"Когда это произошло (удары США по иранским ядерным объектам - ред.), я спросил, в чем смысл обсуждений. Думаю, они прониклись к нам уважением, а также уважением к Израилю. Они хотят встретиться, и мы встретимся", - добавил Трамп.

Глава Соединенных Штатов также заявил, что Вашингтону едва ли понадобится вновь применять военную силу против Ирана. "Надеюсь, нам не придется делать этого. Я не могу представить себе, чтобы мы хотели сделать это", - отметил президент США.