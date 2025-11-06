Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Уиткофф назвал конфликт между РФ и Украиной одним из самых важных для разрешения

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 21:50
    Уиткофф назвал конфликт между РФ и Украиной одним из самых важных для разрешения

    США смогут способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такую надежду выразил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, назвав этот конфликт одним из самых важных для разрешения.

    "Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме в Майами.

    Он заявил, что российско-украинский конфликт представляется непростым для разрешения, однако в его урегулировании наблюдается определенный прогресс.

    "Я чувствую, что прогресс достигается, но полагаю, что это сложный конфликт", - сказал он.

    Спецпосланник президента США также заявил, что для завершения войны между РФ и Украиной необходимо провести много технической работы и согласовать "протоколы безопасности" для Киева.

    "Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", - заявил он.

    Uitkoff: ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə töhfə verə biləcək

    Лента новостей