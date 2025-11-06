Уиткофф назвал конфликт между РФ и Украиной одним из самых важных для разрешения
- 06 ноября, 2025
- 21:50
США смогут способствовать урегулированию российско-украинского конфликта.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такую надежду выразил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, назвав этот конфликт одним из самых важных для разрешения.
"Мы урегулируем это, и я думаю, что это, вероятно, самое важное, что нужно урегулировать следующим", - заявил Уиткофф в своем выступлении на Американском бизнес-форуме в Майами.
Он заявил, что российско-украинский конфликт представляется непростым для разрешения, однако в его урегулировании наблюдается определенный прогресс.
"Я чувствую, что прогресс достигается, но полагаю, что это сложный конфликт", - сказал он.
Спецпосланник президента США также заявил, что для завершения войны между РФ и Украиной необходимо провести много технической работы и согласовать "протоколы безопасности" для Киева.
"Нам предстоит проделать большую работу в отношении протоколов безопасности для Украины. Технические команды должны провести множество обсуждений на низовом уровне, прежде чем к ним приступят руководители", - заявил он.