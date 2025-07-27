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Уиткофф надеется, что конфликт в Украине будет разрешен до окончания срока Трампа

Уиткофф надеется, что конфликт в Украине будет разрешен до окончания срока Трампа Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что надеется на разрешение российско-украинского конфликта и установление мира на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа.
Другие страны
27 июля 2025 г. 11:49
Уиткофф надеется, что конфликт в Украине будет разрешен до окончания срока Трампа

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф заявил, что надеется на разрешение российско-украинского конфликта и установление мира на Ближнем Востоке до окончания президентского срока Дональда Трампа.

Как сообщает Report, об этом дипломат сказал в интервью Fox News.

Уиткофф отметил, что важным результатом его работы будет разрешение конфликта между Россией и Украиной и подписание мирного договора.

"Это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, что мы можем добиться ее окончания, и надеюсь, что это станет важным моментом. Если мы решим проблемы России и Украины и заключим мирный договор, расширим "Соглашение Авраама", добьемся устойчивого мира в Газе, установим долгосрочный мир на Ближнем Востоке, я думаю, это будут основные достижения", - отметил спецпредставитель Трампа.

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Версия на азербайджанском языке Uitkoff Ukraynadakı münaqişənin Trampın səlahiyyət müddəti bitənə qədər həllinə ümid edir

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