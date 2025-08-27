О нас

Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Киева

Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Киева Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Украины.
Другие страны
27 августа 2025 г. 03:09
Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Киева

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Украины.

Как передает Report, об этом чиновник заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он встреча будет "очень серьезным сигналом".

Уиткофф подчеркнул, что Соединенные Штаты ежедневно поддерживают с Россией диалог по урегулированию украинского конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к "экономической войне" с РФ в случае отсутствия урегулирования российско-украинского конфликта.

"Я хочу, чтобы это прекратилось. И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Vitkoff bu həftə Ukrayna nümayəndələri ilə görüşəcək

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi