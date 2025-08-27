Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Киева

Специальный посланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф на этой неделе встретится с представителями Украины.

Как передает Report , об этом чиновник заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, он встреча будет "очень серьезным сигналом".

Уиткофф подчеркнул, что Соединенные Штаты ежедневно поддерживают с Россией диалог по урегулированию украинского конфликта.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности к "экономической войне" с РФ в случае отсутствия урегулирования российско-украинского конфликта.

"Я хочу, чтобы это прекратилось. И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.