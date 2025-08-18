Уитэкер: Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу

США ожидают, что Украина станет крупным поставщиком военной техники для европейских стран на фоне увеличения ими расходов на оборону.

Как передает Report, об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью телеканалу Fox News.

"Они (Украина - ред.), безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку европейские страны будут тратить те 5%, о которых все договорились", - сказал Уитэкер.

По его словам, уже сейчас необходимо думать о том, как будет выглядеть экономика Украины. Он отметил, что, помимо оборонного сектора, Украине предстоит восстанавливать свою сельскохозяйственную экономику, порты и инфраструктуру, для чего потребуется "много денег, в основном из Европы".