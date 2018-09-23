Уход Асада в отставку - вопрос времени - Постпред США при ООН

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты не пытаются вынудить президента Сирии Башара Асада покинуть свой пост, но его уход -вопрос времени. С таким утверждением, как передает ТАСС выступила в воскресенье постоянный представитель США при ООН Никки Хейл в интервью телеканалу CBS, передает Report.

«Это вопрос времени, когда Асад уйдет», - отметила она, добавив, что Вашингтон не пытается вынудить президента Сирии покинуть свой пост.

«Два раза нам бросали вызов в связи с этим, и два раза мы отвечали. Поэтому я думаю, что все на местах...не хотят снова рисковать с химическим оружием, потому что президент Трамп примет ответные меры», - отметила постпред.