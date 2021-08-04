Угрожавший взорвать гранату в здании Кабмина Украины задержан.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местное телевидение.
Ранее сообщалось, что в здании правительства полиция начала операцию: "В Киеве введен режим полицейской специальной операции. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры", - указывается в тексте.
Отмечается, что в случае отказа добровольно сдаться, к злоумышленнику будут применены "полицейские меры, предусмотренные законом".
Также на место происшествия прибыли взрывотехники.