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Угрожавший взорвать гранату в здании Кабмина Украины задержан

Угрожавший взорвать гранату в здании Кабмина Украины задержан Угрожавший взорвать гранату в здании Кабмина Украины задержан.
Другие страны
4 августа 2021 г. 12:43
Угрожавший взорвать гранату в здании Кабмина Украины задержан

Угрожавший взорвать гранату в здании Кабмина Украины задержан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местное телевидение.

Ранее сообщалось, что в здании правительства полиция начала операцию: "В Киеве введен режим полицейской специальной операции. В настоящее время с мужчиной проводятся переговоры", - указывается в тексте.

Отмечается, что в случае отказа добровольно сдаться, к злоумышленнику будут применены "полицейские меры, предусмотренные законом".

Также на место происшествия прибыли взрывотехники.

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