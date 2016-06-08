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    Угроза взрыва на борту самолета EgyptAir оказалась ложной

    Аэропорт Ургенча по-прежнему закрыт, а все подъезды к нему перекрыты

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Угроза взрыва на борту самолета EgyptAir, который экстренно приземлился в узбекском аэропорту Ургенча, оказалась ложной. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил источник в министерстве авиации Египта.

    Cамолет, направлявшийся из Каира в Пекин, сел в Узбекистане из-за угрозы взрыва. По данным СМИ, власти получили анонимное сообщение о бомбе на борту.

    По данным РИА Новости, аэропорт Ургенча по-прежнему закрыт, а все подъезды к нему перекрыты. Специалисты продолжают проверку лайнера.

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