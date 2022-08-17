Угроза обрушения Эйфелевой башни из-за ржавчины сохранится до 2030 года

Ржавчина угрожает целостности конструкции Эйфелевой башни, но ремонт вряд ли начнется раньше 2030 года.

Ржавчина угрожает целостности конструкции Эйфелевой башни, но ремонт вряд ли начнется раньше 2030 года.

Как передает Report, об этом пишет The Financial Times.

"Чтобы произвести удаление ржавчины на башне, нужно снять с нее всю свинцовую краску. До 2024 года успеть сделать это затруднительно", - сообщил изданию представители властей седьмого муниципального округа Парижа.

Ранее директор Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Патрик Рюиво заявлял о том, что состояние Эйфелевой башни не позволяет говорить об угрозе ее обрушения, а также выявленные дефекты не являются критическими.

По его словам, башня "еще никогда не обслуживалась так хорошо, как сейчас". Нынешняя 20-я кампания по покраске конструкций продолжается с 2019 года и призвана защитить башню от ржавчины.

До этого журнал Marianne написал о наличии 884 дефектов, из которых 68 касались "изменений конструкции, ставящих под сомнение ее долговечность".