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    Освобождены все пассажиры угнанного лайнера EgyptAir - ВИДЕО

    Они уже покинули лайнер и отведены в безопасное место

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Освобождены все пассажиры угнанного лайнера EgyptAir, на борту остаются только члены экипажа и еще 4 человека,  сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Они уже покинули лайнер и отведены в безопасное место.

    Ранее сообщалось, что угонщик позволил 50 женщинам и детям покинуть захваченный самолет.

    По данным телеканала "Аль-Арабия", угонщик разрешил покинуть самолет только пассажирам, являющимся гражданами Египта.

    Телеканал также сообщает, что среди пассажиров лайнера 10 граждан США и 8 подданных Великобритании.

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