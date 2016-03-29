Освобождены все пассажиры угнанного лайнера EgyptAir - ВИДЕО

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Освобождены все пассажиры угнанного лайнера EgyptAir, на борту остаются только члены экипажа и еще 4 человека, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Они уже покинули лайнер и отведены в безопасное место.

Ранее сообщалось, что угонщик позволил 50 женщинам и детям покинуть захваченный самолет.

По данным телеканала "Аль-Арабия", угонщик разрешил покинуть самолет только пассажирам, являющимся гражданами Египта.

Телеканал также сообщает, что среди пассажиров лайнера 10 граждан США и 8 подданных Великобритании.