​Угонщик лайнера EgyptAir попросил о встрече со своей бывшей женой-киприоткой

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Угонщик пассажирского лайнера A320 Ибрагим Самаха попросил о встрече со своей бывшей женой-киприоткой, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Угонщик попросил о встрече с киприоткой, с которой у него раньше были отношения, - пишет греческое издание "Πρώτο Θέμα". - Полиция уже нашла эту женщину, которую зовут Марина Парасху, и ее везут сейчас в аэропорт. Преступник, который, по некоторым данным, имеет на себе пояс со взрывчаткой, пригрозил, что взорвет бомбу, если будет предпринята попытка его нейтрализации, и упомянул во время переговоров с властями имя этой женщины".

Как сообщили газете "Аль-Ахрам" источники в силовых структурах, у египтянина Ибрагима Абдель Таваб Самаха - диплом врача-ветеринара, он - житель провинции Александрия, также имеет американское гражданство.