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Уголовная ответственность за обход санкций против РФ ускорит конфискацию активов

Уголовная ответственность за обход санкций против РФ ускорит конфискацию активов Введение в Евросоюзом (ЕС) уголовной ответственности за обход санкций в отношении России ускорит процесс конфискации российских активов странами сообщества.
Другие страны
12 января 2023 г. 16:08
Уголовная ответственность за обход санкций против РФ ускорит конфискацию активов

Введение в Евросоюзом (ЕС) уголовной ответственности за обход санкций в отношении России ускорит процесс конфискации российских активов странами сообщества.

Как передает Report, об этом заявил представитель высшего органа исполнительной власти ЕС Кристиан Виганд.

"Мы неоднократно подчеркивали, что введение уголовной ответственности за обход санкций поможет конфисковать активы, которые пытаются скрыть. Этот часть наших усилий по направлению таких средств для восстановления Украины… Конечно, будет хорошо, если государства-члены ЕС будут предпринимать шаги в этом направлении", - сказал он, комментируя намерения Эстонии к концу января опубликовать план по конфискации арестованных на ее территории российских активов.

По его словам, Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов.

По данным Bloomberg, в Эстонии заблокированы почти 20 млн евро на принадлежащих россиянам счетах. Всего Евросоюз заблокировал активы на сумму около 19 млрд евро, принадлежащие российским бизнесменам.

Отметим, что ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал, что ЕК призывает конфисковывать активы при попытке обойти санкции Евросоюза.

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