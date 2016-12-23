Угнан самолет ливийской авиакомпании

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Двое угонщиков захватили самолет A320 ливийской авиакомпании Afriqiyah Airways.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, на борту самолета находились 118 человек.

Самолет выполнял внутренний рейс, но угонщики вынудили пилотов изменить курс, направив самолет в Мальту. Захватившие самолет люди угрожают взорвать бомбу. Об их требованиях пока не сообщается.

После приземления самолета в Мальте пассажиры покинули салон. Захватившие самолет лица оставили на борту экипаж.