​Уганда закрывает границы

Президент Уганды Йовери Кагута Мусевени распорядился закрыть с предстоящей полуночи границы страны в связи с пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

Закрытие границ совпало с официальным объявлением 22 марта властями Уганды о первом случае инфицирования COVID-19. Согласно заявлению Министерства здравоохранения, он был обнаружен у 36-летнего гражданина Уганды, который прибыл из Дубая.

Ранее решение о закрытии своих внешних границ приняли власти других стран Африки южнее Сахары: Руанды, Буркина-Фасо, Кот-д'Ивуара, Республики Конго.