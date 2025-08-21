О нас

Уганда согласилась принять депортированных из США мигрантов из третьих стран

Другие страны
21 августа 2025 г. 12:49
Уганда заключила соглашение с Соединенными Штатами о приеме граждан третьих стран, которые не могут получить убежище в США, но не желают возвращаться в страны своего происхождения.

Как сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya, в об этом заявили в МИД Уганды.

"Это временная мера. В рамках договоренности, Уганда не будет принимать лиц с судимостью и несовершеннолетних без сопровождения взрослых", - заявил постоянный секретарь министерства Винсент Багиире Вайсва.

Вайсва добавил, что в рамках соглашения Уганда предпочла бы принимать людей африканских национальностей.

“Обе стороны разрабатывают подробные условия реализации соглашения”, - сказал он.

