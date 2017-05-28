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    Уфологи нашли на поверхности Марса загадочные иероглифы и цифры - ВИДЕО

    Находкой они поделились на своей странице в YouTube

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Уфологи в ходе изучения снимков поверхности Марса обнаружили загадочные цифры и иероглифы.

    Как передает Report, находкой они поделились на своей странице в YouTube.

    Увлеченные поиском внеземной жизни или хотя бы намеков на нее, исследователи обратили внимание на записи второго марсохода Opportunity. На кадрах виден странный одинокий камень, который лежит на пустынной поверхности.

    После увеличения уфологам удалось разглядеть на камне четкие цифры, знакомые абсолютному большинству - 0 и 2. Уфологи считают, что это ничто иное, как аварийная космическая капсула инопланетян.

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