О нас

УЕФА открыл дело против "Фенербахче"

УЕФА открыл дело против "Фенербахче" Выходка болельщиков стамбульского "Фенербахче", похоже, обернется серьезными проблемами. Союз европейских футбольных ассоциаций принялся расследовать инцидент со скандированием имени Владимира Путина в матче против киевского "Динамо".
Другие страны
28 июля 2022 г. 20:21
УЕФА открыл дело против Фенербахче

Выходка болельщиков стамбульского "Фенербахче", похоже, обернется серьезными проблемами. Союз европейских футбольных ассоциаций принялся расследовать инцидент со скандированием имени Владимира Путина в матче против киевского "Динамо".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Поведение турецких болельщиков станет предметом расследования УЕФА. Фанаты "желтых канареек" пытались спровоцировать украинский гранд возгласами имени президента России.

"Инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование предположительно неправомерного поведения болельщиков "Фенербахче" во время матча против киевского "Динамо" в Стамбуле 27 июля. Информация по этому вопросу была объявлена ​​дополнительно", - говорится в сообщении.

Фанаты "желтых канареек" начали скандировать имя Путина после того, как "Фенербахче" сравнял счет. В ответ наставник "бело-синих" Мирча Луческу проигнорировал послематчевую пресс-конференцию.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
Поставки российских поездов для Бакинского метрополитена отложены до конца года
28 июля 2022 г. 17:02
В Гяндже может быть создан промышленный парк
В Гяндже может быть создан промышленный парк
28 июля 2022 г. 13:41
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
Азербайджан и Турция совместно снимают сериал об Отечественной войне
27 июля 2022 г. 16:02
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
Названа сумма причиненного Арменией ущерба туризму Азербайджана
27 июля 2022 г. 15:48
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
Назначен новый вице-президент BP по Азербайджану
26 июля 2022 г. 11:17
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
Подоляк: Украина делает все, чтобы украинское зерно достигло нуждающихся в нем
25 июля 2022 г. 17:09
Новые кадры из города Лачын
ФотоНовые кадры из города Лачын
25 июля 2022 г. 16:09
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
Сологуб: За месяц на направлении Лисичанска уничтожены 60 российских танков
25 июля 2022 г. 10:44
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
Инам Керимов встретился с фермерами в Тертере и Барде
23 июля 2022 г. 16:18
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
Психиатр: Для лечения прошедших войну пациентов с ПТСР необходим комплексный подход
22 июля 2022 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi