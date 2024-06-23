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УЕФА дисквалифицировал футболиста сборной Албании Даку на два матча чемпионата Европы

УЕФА дисквалифицировал футболиста сборной Албании Даку на два матча чемпионата Европы Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего сборной Албании и казанского "Рубина" Мирлинда Даку на два матча чемпионата Европы за оскорбительный лозунг.
Другие страны
23 июня 2024 г. 18:39
УЕФА дисквалифицировал футболиста сборной Албании Даку на два матча чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего сборной Албании и казанского "Рубина" Мирлинда Даку на два матча чемпионата Европы за оскорбительный лозунг.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Албанской федерации футбола.

19 июня сборные Албании и Хорватии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы (2:2). После игры Даку произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. 20 июня стало известно, что УЕФА начал расследование в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением форварда.

"Комиссия УЕФА по этике и дисциплине вынесла решение в отношении нападающего Мирлинда Даку, игрок будет дисквалифицирован на два матча", - сообщает пресс-служба федерации.

Даку пропустит заключительный матч группового этапа против команды Испании, который пройдет 24 июня. В случае выхода албанской сборной в 1/8 финала Даку пропустит матч и этой стадии.

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