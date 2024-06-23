УЕФА дисквалифицировал футболиста сборной Албании Даку на два матча чемпионата Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего сборной Албании и казанского "Рубина" Мирлинда Даку на два матча чемпионата Европы за оскорбительный лозунг.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал нападающего сборной Албании и казанского "Рубина" Мирлинда Даку на два матча чемпионата Европы за оскорбительный лозунг.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Албанской федерации футбола.

19 июня сборные Албании и Хорватии сыграли вничью в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы (2:2). После игры Даку произнес оскорбительный лозунг, направленный против македонцев и сербов. 20 июня стало известно, что УЕФА начал расследование в связи с предполагаемым ненадлежащим поведением форварда.

"Комиссия УЕФА по этике и дисциплине вынесла решение в отношении нападающего Мирлинда Даку, игрок будет дисквалифицирован на два матча", - сообщает пресс-служба федерации.

Даку пропустит заключительный матч группового этапа против команды Испании, который пройдет 24 июня. В случае выхода албанской сборной в 1/8 финала Даку пропустит матч и этой стадии.