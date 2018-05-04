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    Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГ в Сирии

    Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем Гарри Трумэн приступила к выполнению воздушных операций

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к выполнению воздушных операций против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении американских ВМС.

    "Авианосная ударная группа "Гарри Трумэн" 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции "Непоколебимая решимость", — сообщается в документе.

    В ВМС отметили, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков "совершили ряд вылетов над Сирией".

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