Ударная группа ВМС США приступила к воздушным операциям против ИГ в Сирии

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Ударная группа Военно-морских сил США во главе с авианосцем "Гарри Трумэн" приступила к выполнению воздушных операций против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американских ВМС.

"Авианосная ударная группа "Гарри Трумэн" 3 мая приступила к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции "Непоколебимая решимость", — сообщается в документе.

В ВМС отметили, что эскадрильи истребителей-бомбардировщиков "совершили ряд вылетов над Сирией".