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Ударившего Макрона француза приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Ударившего Макрона француза приговорили к 4 месяцам тюрьмы Французский суд приговорил Дамьена Тареля, напавшего на президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.
Другие страны
10 июня 2021 г. 19:37
Ударившего Макрона француза приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Французский суд приговорил Дамьена Тареля, напавшего на президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой приговор озвучил суд города Валанс, где в четверг днем проходило заседание по делу о нападении на главу государства.

Суд также дополнительно назначил злоумышленнику 14 месяцев условного заключения и постановил лишить его гражданских прав на три года. Тарелю также запрещено в течение пяти лет владеть оружием.

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