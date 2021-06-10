Ударившего Макрона француза приговорили к 4 месяцам тюрьмы

Французский суд приговорил Дамьена Тареля, напавшего на президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.

Французский суд приговорил Дамьена Тареля, напавшего на президента Франции Эммануэля Макрона, к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такой приговор озвучил суд города Валанс, где в четверг днем проходило заседание по делу о нападении на главу государства.

Суд также дополнительно назначил злоумышленнику 14 месяцев условного заключения и постановил лишить его гражданских прав на три года. Тарелю также запрещено в течение пяти лет владеть оружием.