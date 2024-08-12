Удар молнии в павильон на востоке Китая привел к гибели шести человек

Удар молнии в павильон на территории одного из парков в городе Чанчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая привел к гибели шести человек, еще 10 получили травмы.

Удар молнии в павильон на территории одного из парков в городе Чанчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая привел к гибели шести человек, еще 10 получили травмы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные власти.

Как уточняется на странице зоны экономического развития Чанчжоу в социальной сети WeChat, ЧП произошло в воскресенье в 20:36 по пекинскому времени (15:36 мск) в парке "Фанмаошань". В результате обрушения павильона под завалом оказались люди, которые укрывались там от дождя.

Администрация города оперативно организовала проведение работ по ликвидации последствий происшествия. По оценке врачей, состояние пострадавших стабильное.

Компетентные ведомства проводят инспекцию прилегающих объектов в целях обеспечения безопасности.