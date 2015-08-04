​Удар молнии в контактную сеть изменил график пассажирских поездов Франции

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Несколько пассажирских поездов выбились из графика во вторник во Франции на линии Париж - Бордо из-за удара молнии в контактную сеть в районе города Рюффек в департаменте Жиронда, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Движение было остановлено в обоих направлениях. Через несколько часов ремонтникам удалось ликвидировать последствия удара молнии и движение возобновилось. Отставание от графика составило 2-5 часов.

Данная железнодорожная линия, связывающая столицу республики с атлантическим побережьем, является одной из самых загруженных в период летних отпусков.

Повышенный - "оранжевый" - уровень метеорологической угрозы накануне был объявлен в 17 департаментах, расположенных главным образом на юго-востоке Франции. Там прошли мощные грозы.