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Учителя в Иордании протестуют из-за низких зарплат

​Учителя в Иордании протестуют из-за низких зарплат
© AFP 2019 / Khalil Mazraawi

Учителя вышли на акцию протеста в столице Иордании Аммане и других провинциях страны, в результате пострадали четверо сотрудников органов безопасности и один демонстрант.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ammon.

По данным агентства, общее число участников акций протеста составило более 20 тысяч человек. Демонстранты требовали увеличения зарплат на 50%.

Официальный представитель профсоюза учителей Иордании Нуруддин Надим сообщил агентству, что в районе 4-го круга в иорданской столице задержаны 12 протестующих, еще несколько человек задержаны в других районах Аммана.

Профсоюз учителей также объявил о всеобщей забастовке в воскресенье (рабочий день в Иордании).

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