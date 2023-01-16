Учителя Шотландии начали 16-дневную забастовку

Члены всех четырех профсоюзов школьных учителей и директоров Шотландии начали в понедельник 16-дневную забастовку, требуя повышения зарплат на 10% на фоне рекордного роста инфляции в Соединенном Королевстве. В ближайшее время к ним могут присоединиться та

Члены всех четырех профсоюзов школьных учителей и директоров Шотландии начали в понедельник 16-дневную забастовку, требуя повышения зарплат на 10% на фоне рекордного роста инфляции в Соединенном Королевстве. В ближайшее время к ним могут присоединиться также профсоюзы учителей Англии и Уэльса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News.

Стачка продлится до начала февраля - каждый день бастовать будут учителя из разных частей страны, поэтому большинство шотландских школьников останутся без уроков только на один день. При этом 10 января в Шотландии из-за забастовок были вынуждены на день закрыться почти все начальные школы, а 11 января - все средние школы. В случае невыполнения выдвинутых требований учителя будут готовы объявить еще о 22 днях забастовок, которые придутся на февраль, март и апрель. Профсоюзы грозят тем, что в этом случае в какой-то момент в каждой из частей региона работа школ будет парализована на три дня подряд.

В настоящий момент представители регионального правительства и городских советов предлагают повысить зарплату шотландских учителей на 5%. Работникам образования, получающим меньше всего, готовы увеличить выплаты на 6,85%. Представители профсоюзов не соглашаются на предложенные условия, называя их неприемлемыми и несправедливыми, когда уровень годовой инфляции приближается к рекордному за последние 40 лет показателю в 11%.

На этой неделе должны также стать известны даты проведения 18-дневной забастовки 70 тыс. сотрудников в 150 британских университетах и колледжах.

Волна забастовок охватила Великобританию с декабря 2022 года на фоне резкого роста инфляции, падения реальных доходов и уровня жизни населения. На работу не выходили железнодорожники, сотрудники служб пограничного контроля и скорой помощи, медсестры и почтальоны.