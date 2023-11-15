О нас

Ученый: Атака на ракетные шахты США опасна для 300 миллионов человек

Ученый: Атака на ракетные шахты США опасна для 300 миллионов человек Атака на американские шахты с ядерным оружием может привести к уничтожению 90% населения США.
Другие страны
15 ноября 2023 г. 08:57
Ученый: Атака на ракетные шахты США опасна для 300 миллионов человек

Атака на американские шахты с ядерным оружием может привести к уничтожению 90% населения США.

Как передает Report, об этом ученый Принстонского университета Себастьян Филипп написал в статье для издания Scientific American.

Согласно моделям, разработанным исследователем, целенаправленный ядерный удар по американским ракетным шахтам в штатах Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота уничтожил бы все живое в прилегающих регионах.

По расчетам Филиппа, для уничтожения шахтной пусковой установки потребуются одна или две ядерные боеголовки, которые взорвутся поблизости. Кроме разрушительного воздействия от ударной волны и светового излучения, большую опасность представляет загрязнение радиоактивной пылью.

Из-за того, что направление ветра подвержено большой изменчивости, все население сопредельных штатов, а также наиболее густонаселенных районов Канады и северных регионов Мексики, всего более 300 млн человек, подверглось бы риску чрезвычайно опасных радиоактивных осадков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Nuclear attack worst-case scenario would see 90% of Americans wiped out

Другие новости из категории

Израильская армия начала операцию в больнице Аш-Шифа в Газе
Израильская армия начала операцию в больнице "Аш-Шифа" в Газе
15 ноября 2023 г. 08:10
В ООН заявили о проявлении системного расизма в США
В ООН заявили о проявлении системного расизма в США
15 ноября 2023 г. 07:37
Палата представителей США поддержала пошаговый план финансирования правительства
Палата представителей США поддержала пошаговый план финансирования правительства
15 ноября 2023 г. 07:09
Байден и Нетаньяху обсудили освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС
Байден и Нетаньяху обсудили освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС
15 ноября 2023 г. 06:53
Израильские военные прорвали оборону ХАМАС у города Газа
Израильские военные прорвали оборону ХАМАС у города Газа
15 ноября 2023 г. 05:24
Постпред Израиля при ООН: Нынешняя фаза операции в Газе завершится через несколько недель
Постпред Израиля при ООН: Нынешняя фаза операции в Газе завершится через несколько недель
15 ноября 2023 г. 04:50
США планируют продать Южной Корее ракеты SM-6 на $650 млн
США планируют продать Южной Корее ракеты SM-6 на $650 млн
15 ноября 2023 г. 03:39
Байден назвал цель встречи с Си Цзиньпином
Байден назвал цель встречи с Си Цзиньпином
15 ноября 2023 г. 01:16
Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 55
Число атак на базы США на Ближнем Востоке с 17 октября достигло 55
15 ноября 2023 г. 00:33
В Вашингтоне начался крупный марш в поддержку Израиля
ВидеоВ Вашингтоне начался крупный марш в поддержку Израиля
14 ноября 2023 г. 23:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi