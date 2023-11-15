Ученый: Атака на ракетные шахты США опасна для 300 миллионов человек

Атака на американские шахты с ядерным оружием может привести к уничтожению 90% населения США.

Атака на американские шахты с ядерным оружием может привести к уничтожению 90% населения США.

Как передает Report, об этом ученый Принстонского университета Себастьян Филипп написал в статье для издания Scientific American.

Согласно моделям, разработанным исследователем, целенаправленный ядерный удар по американским ракетным шахтам в штатах Колорадо, Вайоминг, Небраска, Монтана и Северная Дакота уничтожил бы все живое в прилегающих регионах.

По расчетам Филиппа, для уничтожения шахтной пусковой установки потребуются одна или две ядерные боеголовки, которые взорвутся поблизости. Кроме разрушительного воздействия от ударной волны и светового излучения, большую опасность представляет загрязнение радиоактивной пылью.

Из-за того, что направление ветра подвержено большой изменчивости, все население сопредельных штатов, а также наиболее густонаселенных районов Канады и северных регионов Мексики, всего более 300 млн человек, подверглось бы риску чрезвычайно опасных радиоактивных осадков.