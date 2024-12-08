Ученые заявили об улучшении глобальной ситуации с детской лейкемией

Международная группа ученых из Канады, США и других стран объявила об улучшении глобальной ситуации с заболеваемостью B-клеточным острым лимфобластным лейкозом (B-ОЛЛ) — самым распространенным видом рака у детей.

Международная группа ученых из Канады, США и других стран объявила об улучшении глобальной ситуации с заболеваемостью B-клеточным острым лимфобластным лейкозом (B-ОЛЛ) — самым распространенным видом рака у детей.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном издании New England Journal of Medicine (NEJM).

Команда изучила результаты лечения B-ОЛЛ у 1440 детей, полученные из двухсот медицинских центров в Канаде, США, Австралии и Новой Зеландии.

Подходы сочетали стандартную химиотерапию с двумя циклами блинатумомаба — иммунотерапии, применяемой при рецидиве лейкоза.

В отличие от химиотерапии, иммунотерапия использует собственную иммунную систему организма для борьбы с раком, обучая ее нацеливаться на раковые клетки.

Как показал анализ, сочетание химиотерапии с иммунотерапией снизило риск рецидива и летального исхода B-ОЛЛ сократилось в среднем на 61%.

Для детей со средним риском повторного заболевания через три года уровень безрецидивной выживаемости увеличился до 97,5% по сравнению с 90% при использовании только химиотерапии.

Для юных пациентов с более высоким риском рецидива прием блинатумомаба в дополнение к химиотерапии увеличил уровень безрецидивной выживаемости с 85% до более чем 94%.