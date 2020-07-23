Ученые выявили набор наиболее сильных антител к коронавирусу

Американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны значительно улучшить состояние больного COVID-19 на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения.

Американские ученые выявили набор антител к новому коронавирусу, которые способны значительно улучшить состояние больного COVID-19 на ранних стадиях, а также предотвратить риск заражения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в среду на сайте медицинского центра Ирвинга при Колумбийском университете в Нью-Йорке (CUIMC).

Согласно распространенным данным, ученые при работе с несколькими пациентами, больными COVID-19, смогли выделить антитела, которые, по их утверждению, являются к настоящему моменту наиболее действенными в борьбе с коронавирусом.

"Мы считаем, что пациенты в тяжелом состоянии на протяжении более долгого времени подвергались влиянию большего количества вирусных частиц, что позволило их иммунной системе выработать более сильную ответную реакцию", - подчеркнул руководитель исследования, профессор медицины в Колумбийском университете Дэвид Хо.

По словам специалистов CUIMC, эти антитела могут быть "в большом количестве" воспроизведены в виде лекарства фармацевтическими компаниями. Полученный препарат, как утверждают ученые, можно будет применять "для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях" болезни, а также для "профилактики заболевания, в том числе у пожилых людей".