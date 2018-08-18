Ученые выяснили, в каком возрасте люди наиболее привлекательны для противоположного пола

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Представители отделения социологии Мичиганского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, в каком возрасте мужчины и женщины наиболее привлекательны для представителей противоположного поля.

Как передает Report со ссылкой на NY Times, в исследовании участвовали 200 тысяч человек.

Социологи изучили количества сообщений, которые участники эксперимента получали от незнакомых лиц противоположного пола в соцсетях.

Исследователи сделали вывод, что представители обоих полов склонны реагировать на профили более привлекательных людей, чем они сами. Оказалось также, что для женщин важен интеллект и образование потенциального партнера. Мужчины же к этому показателю относятся равнодушно, а образованные женщины их, скорее, настораживают.

Ученые сделали вывод, что мужчины достигают пика популярности у представительниц прекрасного пола к 50 годам, а женщины – к 18, после чего этот фактор идет на спад.

Впрочем, психолог Мишель Друан не совсем согласна с результатами этого исследования.

"Представьте себе женщину, которая цитирует отрывок вашего любимого романа, говорит на нескольких языках, а также занимается поиском новых способов лечения болезней. Неужели вы считаете, что из-за этого она может быть непривлекательной?", — удивилась Друан.