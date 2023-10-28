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Ученые выяснили, как социальные сети помогают сохранять природу

Ученые выяснили, как социальные сети помогают сохранять природу Фотоснимки растений и животных в социальных сетях могут помочь защитить биоразнообразие, особенно в тропических регионах.
Другие страны
28 октября 2023 г. 02:22
Ученые выяснили, как социальные сети помогают сохранять природу

Фотоснимки растений и животных в социальных сетях могут помочь защитить биоразнообразие, особенно в тропических регионах.

Как передает Report, исследование в трех частях опубликовано в научных журналах BioScience, One Earth и Concervation Biology.

К такому выводу пришла международная группа под руководством Немецкого центра интегративных исследований биоразнообразия, Центра экологических исследований имени Гельмгольца, Йенского университета имени Фридриха Шиллера и Университета Квинсленда.

В рамках исследования ученые собирали в социальных сетях фотографии природы, сделанные в Бангладеш. Информация, которую они смогли получить из данных о видах и местонахождении на фотографиях, была введена в общий пул Глобального информационного фонда по биоразнообразию.

Объединив данные, исследовательская группа смогла собрать более 44 тыс. записей почти для 1 тыс. видов животных, 288 из которых считаются находящимися под угрозой исчезновения по оценке Международного союза охраны природы. Более 25% данных поступило из групп в соцсетях, и более половины сведений касалось бабочек и птиц.

"Если бы мы использовали только данные GBIF, мы бы упустили информацию о распространении сотен исчезающих видов", - отметил доктор Шаван Чоудхури.

Используя новую базу данных, ученые создали карту особенно подходящих мест обитания для различных видов животных и сравнили ее с существующими охраняемыми территориями.

В настоящее время только 4,6% территории Бангладеш считаются заповедными, большая часть которых расположена на юго-западе страны.

Как показало исследование, чтобы обеспечить достаточное количество охраняемых территорий для всех видов, находящихся под угрозой исчезновения, в Бангладеш необходимо увеличить долю охраняемой территории до 39% и распределить эти территории по всей стране.

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