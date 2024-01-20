Ученые выяснили, что разрушение Альп замедлилось в последние тысячелетия

Международная группа ученых из Нидерландов, Германии и Новой Зеландии установила, что скалы в Европейских Альпах последние 10 тыс. лет разрушаются не так активно, как это было в более ранние периоды.

Международная группа ученых из Нидерландов, Германии и Новой Зеландии установила, что скалы в Европейских Альпах последние 10 тыс. лет разрушаются не так активно, как это было в более ранние периоды.

Как передает Report , исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Выводы специалистов основаны на изучении отступления ледника в долине Хунгерли на юге Швейцарии. Команда рассчитала скорость эрозии в регионе в период раннего голоцена (более 10 тыс. лет назад), основываясь на характеристиках скальных осыпей, и затем сравнила показатель с динамикой эрозии в период с 2016 по 2019 год.

Результаты показали, что 10 тыс. лет назад в Альпах горы каждый год теряли от 1,2 до 1,4 миллиметров из-за разрушения пород под действием окружающей среды, тогда как в последние годы эрозия затормозила до 0,02-0,08 миллиметра в год, то есть, в 17-70 раз медленнее.

Эффект еще больше усиливался с высотой, поскольку скалы выше 2700 метров подвергались большей эрозии, чем более низкие места участки. Однако выяснилось, что со временем эта закономерность нарушилась, и скорость эрозии резко упала. Например, за последние пять десятилетий самый высокий показатель эрозии на участке — 50,7 мм/год — была на два порядка выше, чем ранее в голоцене, но к 2019 году он снизился до всего 0,58 мм/год.

Ученые предполагают, что замедление эрозии связано с окончанием ледникового периода и уходом ледников. Льды ослабляли горные породы и приводили к обвалам. Оползни могли усиливаться из-за сейсмической активности, вызванной меняющимся напряжением в земле при таянии ледников.

Кроме того, современные скальные склоны в Альпах покрыты более толстым слоем снега, который изолирует их от атмосферы.

Исследователи пришли к выводу, что изменение климата необязательно приводит к усилению эрозии горных пород и даже может оказывать противоположный эффект в некоторых случаях. Однако в краткосрочной перспективе те же процессы приведут к более активному разрушению пород, из-за чего вырастет опасность камнепадов.