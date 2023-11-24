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Ученые выяснили, что антибиотики могут замедлять старение

Ученые выяснили, что антибиотики могут замедлять старение Антибиотики, подавляющие работу "энергетических станций клеток", оказались способны продлить жизнь червям C. elegans.
Другие страны
24 ноября 2023 г. 04:37
Ученые выяснили, что антибиотики могут замедлять старение

Антибиотики, подавляющие работу "энергетических станций клеток", оказались способны продлить жизнь червям C. elegans.

Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Aging.

В новом исследовании на червях Caenorhabditis elegans (C. elegans) ученые протестировали доксициклин и азитромицин — антибиотики, подавляющие работу митохондрий, то есть структур, ответственных за выработку энергии в клетках.

Доксициклин смог увеличить среднюю продолжительность жизни червей с 11 до 18 дней, а максимальную — с 25 до 31 дней. Аналогичными эффектами обладали и азитромицин, и комбинация препаратов.

Как выяснили биологи, увеличение продолжительности жизни было связано с подавлением работы митохондрий, которое привело к снижению потребления кислорода клетками. Вероятно, последствием этого стало уменьшение окислительного стресса, то есть клетки червей стали реже повреждаться активными формами кислорода.

Препараты также снизили накопление липофусцина — желто-коричневого пигмента, который с возрастом накапливается в тканях разных видов, в том числе и человека. Это вещество образуется в результате окисления жиров и гликопротеинов. Уменьшение его накопления также указывает на снижение уровня окислительного стресса.

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