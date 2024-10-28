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Ученые узнали толщину ледяного панциря крупнейшей луны Сатурна

Ученые узнали толщину ледяного панциря крупнейшей луны Сатурна Американские астрономы из Гавайского университета в Маноа и других научных учреждений вычислили толщину ледяного слоя, покрывающего самый большой спутник Сатурна Титан.
Другие страны
28 октября 2024 г. 05:49
Ученые узнали толщину ледяного панциря крупнейшей луны Сатурна

Американские астрономы из Гавайского университета в Маноа и других научных учреждений вычислили толщину ледяного слоя, покрывающего самый большой спутник Сатурна Титан.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании The Planetary Science Journal (TPSJ).

Титан считается единственным внеземным местом в Солнечной системе, где есть атмосфера и жидкости в виде рек, озер и морей на поверхности. Из-за очень низких температур водоемы Титана состоят из метана и этана, а окружающий ландшафт покрыт твердым клатратным льдом из воды и гидрата метана.

Ученые изучили кратеры на поверхности луны Сатурна, смоделировав и сравнив их вероятные глубины с воронками на ледяном спутнике Юпитера Ганимеде. Согласно их расчетам, верхний ледяной слой Титана достигает толщины 5–10 километров.

"Кора из метанового клатрата нагревает недра Титана и вызывает удивительно быструю топографическую релаксацию, что приводит к обмелению кратеров со скоростью, близкой к скорости быстро движущихся теплых ледников на Земле", - отметили исследователи.

Оценка толщины метанового ледяного панциря важна, поскольку она может объяснить происхождение богатой метаном атмосферы Титана и помочь исследователям понять углеродный цикл небесного тела.

Ученые также предположили, что под поверхностью спутника может находиться теплый океан, защищенный от наружного холода толстым изолирующим слоем льда.

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