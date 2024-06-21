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Ученые установили причину первых вымираний на Земле

Ученые установили причину первых вымираний на Земле Европейские и китайские ученые выяснили, что число обитателей первичного океана Земли резко сократилось в середине Кембрийской эры, около 500 миллионов лет назад, в результате резкого снижения в концентрации кислорода в воде, связанного с нарушением круго
Другие страны
21 июня 2024 г. 21:23
Ученые установили причину первых вымираний на Земле

Европейские и китайские ученые выяснили, что число обитателей первичного океана Земли резко сократилось в середине Кембрийской эры, около 500 миллионов лет назад, в результате резкого снижения в концентрации кислорода в воде, связанного с нарушением круговорота фтора между биосферой и неживой природой.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Копенгагенского университета.

Ученые пришли к такому выводу при изучении химического и изотопного состава образцов осадочных пород, которые сформировались на территории современной Дании примерно 500 миллионов лет назад, во время так называемого "события SPICE". Так палеонтологи и геологи называют относительно короткий период в истории второй половины кембрийской эры, когда концентрация органических останков в морских осадочных породах резко выросла, что свидетельствует о массовом вымирании обитателей первичного океана Земли.

Это вымирание, как отмечают ученые, сопровождалось снижением в концентрации кислорода в воде, следы чего были обнаружены в 12 разных точках мира. Причины этой катастрофы не были известными до настоящего времени. Европейские и китайские геохимики обнаружили в образцах древних осадочных пород свидетельства того, что это вымирание и установление аноксии на глобальном уровне было связано с нарушениями в круговороте фосфора, одного из ключевых нутриентов, необходимых для жизни живых клеток.

Нечто похожее, как предполагают ученые, происходит на дне Балтийского моря в последнюю половину века, так как концентрация фосфора в его водах выросла за это время в четыре раза, а доля кислорода значительным образом упала. В будущем, этот процесс может резко ускориться, когда концентрация O2 упадет до некоторой критически низкой отметки, что крайне негативно повлияет на экосистемы Балтийского моря, подытожили исследователи.

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