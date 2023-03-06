О нас

Ученые установили, что физическая активность и мотивация не помогают бросить курить

Ученые установили, что физическая активность и мотивация не помогают бросить курить Ученые из Плимутского университета (Великобритания) выяснили, что физическая активность и программы по поддержке мотивации не приносят долговременной пользы курильщикам.
Другие страны
6 марта 2023 г. 04:17
Ученые установили, что физическая активность и мотивация не помогают бросить курить

Ученые из Плимутского университета (Великобритания) выяснили, что физическая активность и программы по поддержке мотивации не приносят долговременной пользы курильщикам.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Addiction.

Половина из курильщиков, принявших участие в исследовании, была охвачена программой поддержки мотивации: они созванивались с куратором или приходили на встречу. Их также поощряли к повышению уровня физической активности. Второй половине участников рассказали о стандартных способах борьбы с курением.

Участие в программе имело некоторые краткосрочные преимущества: 19% из тех, кто получил дополнительную поддержку, заявили, что они по крайней мере вдвое сократили количество выкуриваемых сигарет через три месяца. В группе, получившей стандартные рекомендации, об этом сообщили только 10%.

Однако в долгосрочной перспективе результаты были почти одинаковыми: только 2% из тех, кто получил дополнительную поддержку, бросили курить через девять месяцев. В группе стандартных рекомендаций от курения воздерживались менее 1% участников.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
28 февраля 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi