Ученые США открыли новый вид акулы с большими глазами

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Американские ученые открыли новый вид акул из семейства катрановых с необыкновенно большими "инопланетными" глазами, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Новый вид назвали в честь морского биолога Юджины Кларк - Squalus clarkae, или катран Дженни. Эти глубоководные акулы обитают в водах Мексиканского залива.

Яркой отличительной чертой катрана Дженни стали необычно крупные глаза. Кроме того, в среднем акула достигает всего 20-28 дюймов (50-70 см) в длину, что намного меньше, чем ее ближайшие "родственники".