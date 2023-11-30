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Ученые создали препарат со стволовыми клетками для лечения травмы спинного мозга

Ученые создали препарат со стволовыми клетками для лечения травмы спинного мозга Контактная группа, созданная по ситуации в секторе Газа, находится с визитом в Нью-Йорке.
Другие страны
30 ноября 2023 г. 03:42
Ученые создали препарат со стволовыми клетками для лечения травмы спинного мозга

Препарат на основе стволовых клеток для лечения травмы спинного мозга, который повышает эффективность дальнейшей реабилитации, разработали в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил гендиректор федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА РФ Всеволод Белоусов на III конгрессе молодых ученых.

По его словам, клинические исследования препарата планируют провести в 2024 году. Он разработан на основе стволовых клеток и помогает устранить воспалительный эффект в месте травмы или значительно его снизить. Ученые выяснили, что сочетание нейромодуляции с новым препаратом существенно увеличивает эффективность восстановления функции ходьбы.

Таких серийных препаратов с использованием стволовых клеток нет, но несколько похожих находятся на этапе клинических исследований, в том числе в Израиле. Представить на рынке российский препарат могут уже в 2025 году.

По словам Белоусова, в дальнейшем компоненты препарата планируют использовать для лечения при инсультах.

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