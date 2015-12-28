Ученые раскрыли секреты операционной системы КНДР

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Ученым из Германии удалось узнать подробности работы операционной системы, которую разработали в Северной Корее. В частности, новая версия национальной ОС КНДР особым образом маркирует все файлы на компьютерах, чтобы бороться с распространением запрещенного в стране медиа-контента, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Результаты исследования специалистов Флориана Грунова и Никлауса Шнисса были обнародованы в воскресенье на конференции по кибербезопасности в Гамбурге. Некоторые детали своих изысканий они также рассказали в интервью агентству Рейтер.

Последняя версия операционной системы "Красная звезда" была разработана Корейским компьютерным Центром в 2010 году. Старая версия имитировала внешний вид Windows 7, а новая - базируется на Linux, но при этом во многом повторяет интерфейс операционных систем, произведенных корпорацией Apple.

Интересно, что нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын несколько раз были сфотографирован именно рядом с компьютерами Apple.

Разработчики "Красной звезды" смогли оснастить систему уникальным способом шифрования. Они также предпринимают немалые усилия, чтобы исключить возможность шпионажа.

"Красная звезда" не поощряет попытки внесения самовольных изменений. Если пользователь пытается поменять одну из ее ключевых функций - например, отключить антивирус или систему ограничения доступа - компьютер покажет сообщение об ошибке или перезагрузится", - говорят исследователи.

Разработчики "Красной звезды" также пытаются бороться с набирающим обороты подпольным обменом иностранными фильмами, музыкой и документами.

Нелегальный контент обычно передается от человека к человеку через карты-памяти (флешки). Это осложняет попытки контролирующих органов понять, откуда пришла информация.

"Красная звезда" ставит тэги или водяные знаки на все документы и медиа-файлы на компьютере и флешках, которые подсоединялись к ней. Получается, что можно отследить путь любого файла, узнав всех, кто когда-либо открывал и создал его.

"Такие тэги операционная система ставит и на те файлы, которые вы даже не открывали", - говорит Грунов.