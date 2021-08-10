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Ученые предупредили об опасности электронных сигарет для некурящих

Ученые предупредили об опасности электронных сигарет для некурящих Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что курение электронных сигарет может вызвать у находящегося рядом во время 30-минутного сеанса вейпинга некурящего человека серьезное повреждение клеток, вызывая окислительный стресс.
Другие страны
10 августа 2021 г. 09:30
Ученые предупредили об опасности электронных сигарет для некурящих

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что курение электронных сигарет может вызвать у находящегося рядом во время 30-минутного сеанса вейпинга некурящего человека серьезное повреждение клеток, вызывая окислительный стресс.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Pediatrics 9 августа.

В эксперименте приняли участие 32 добровольца в возрасте от 21 до 33 лет, которые были разделены на три группы: 11 некурящих, 9 курильщиков обычных сигарет и 12 постоянных пользователей электронных сигарет. У них собрали иммунные клетки после 30-минутного сеанса вейпинга.

В результате выяснилось, что у некурящих уровень окислительного стресса после такого сеанса был в 2-4 раза выше, чем до него. Такое же 30-минутное воздействие не привело к усилению окислительного стресса у обычных курильщиков и пользователей электронных сигарет.

Как отметили авторы исследования, несмотря на бытующие мнение, что электронные сигареты безопаснее табачных сигарет, проведенное испытание однозначно доказывает, что безопасного уровня вейпинга не существует.

Окислительный стресс возникает, когда в организме наблюдается дисбаланс между свободными радикалами и антиоксидантами. Он может сыграть значительную роль в возникновении различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, легочные и неврологические, а также рак.

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