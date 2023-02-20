Ученые предсказали сильнейшее землетрясение в Греции

Греческие ученые на основании оценки истории сейсмической активности в Греции и заявили, что скоро страну ждет землетрясение магнитудой 8,5 по шкале Рихтера.

Греческие ученые на основании оценки истории сейсмической активности в Греции и заявили, что скоро страну ждет землетрясение магнитудой 8,5 по шкале Рихтера.

Как сообщает Report , профессор Константинос Синолакис заявил в эфире местного телеканала MEGA TV, что сильные землетрясения в Греции происходят раз в 600 лет.

"Последнее крупное землетрясение на Крите произошло в 1403 году, и, по моим оценкам, такие землетрясения происходят каждые 600−800 лет. Мы уже находимся на пороге землетрясения силой порядка 8,5 балла по шкале Рихтера", — заявил он.

Слова ученого подтвердил и его коллега, профессор сейсмологии Университета Аристотеля в Салониках Костас Папазакос. Он также акцентировал на периодичности возникновения землетрясений в Греции, однако уточнил, что точное время следующей катастрофы предсказать невозможно.

Специалисты добавили, что властям стоит обратить внимание на это, чтобы успеть подготовить население к возможным проблемам.