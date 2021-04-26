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Ученые: Последствия аварии в Чернобыле все еще негативно влияют на здоровье

Ученые: Последствия аварии в Чернобыле все еще негативно влияют на здоровье Последствия воздействия радиации на организм в результате Чернобыльской аварии 35 лет назад все еще негативно отражаются на здоровье оказавшихся в зонах экспозиции облучению
Другие страны
26 апреля 2021 г. 20:49
Ученые: Последствия аварии в Чернобыле все еще негативно влияют на здоровье

Последствия воздействия радиации на организм в результате Чернобыльской аварии 35 лет назад все еще негативно отражаются на здоровье оказавшихся в зонах экспозиции облучению.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, к такому выводу пришли исследователи из Университета Бен-Гуриона в Негеве, изучавшие истории госпитализации иммигрировавших в Израиль из прилегающих к Чернобылю районов в конце восьмидесятых и начале девяностых годов прошлого века репатриантов.

"Последствия радиационного облучения все еще сказываются на здоровье людей через 35 лет после аварии", - сказала ведущий исследователь, директор Центра исследований женского здоровья Университета Бен-Гуриона Джули Цвикель. "Мы обнаруживаем пагубные последствия воздействия Чернобыльской катастрофы даже среди женщин, которые находились в районах с низким уровнем экспозиции (радиационного облучения - прим. ред)", - добавила она.

Так, по данным исследования, в сравнении с другими группами населения Израиля у приехавших из Чернобыля и его окрестностей сердечно-сосудистые и гематологические заболевания наблюдаются чаще в полтора раза, злокачественные опухоли - на 165% чаще у лиц из зон с высокой экспозицией, а у жителей из зон с низкой экспозицией - на 177% чаще. Кроме этого, частота эндокринных проблем выше на 133%, а осложнения со зрением возникают у этих лиц на 130% чаще, отметили в университете.

Взрыв реактора на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошел 35 лет назад - 26 апреля 1986 года.

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