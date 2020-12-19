Ученые подтвердили высокую скорость распространения нового типа COVID-19

"В связи с быстрым распространением нового вида вируса, на основе предварительных прогнозов и быстро растущего число заражений на юго-востоке Англии, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам теперь полагает, что новый тип вируса может распространяться с большей скоростью", - говорится в его заявлении.

Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.

"Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания. Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это", - отметил Уитти.

"Учитывая эти новости, сейчас более важно, чем когда-либо, чтобы люди предпринимали меры в своих районах для снижения распространения вируса", - добавил главный врач Англии.

Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. По его словам, данный штамм вызвал быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, и характерен тем, что распространяется быстрее, чем другие варианты известно коронавируса.