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Ученые подтвердили высокую скорость распространения нового типа COVID-19

Ученые подтвердили высокую скорость распространения нового типа COVID-19 Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности
Другие страны
19 декабря 2020 г. 18:00
Ученые подтвердили высокую скорость распространения нового типа COVID-19
Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главного врача Великобритании профессора Криса Уитти.
"В связи с быстрым распространением нового вида вируса, на основе предварительных прогнозов и быстро растущего число заражений на юго-востоке Англии, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам теперь полагает, что новый тип вируса может распространяться с большей скоростью", - говорится в его заявлении.
"Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания. Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это", - отметил Уитти.
"Учитывая эти новости, сейчас более важно, чем когда-либо, чтобы люди предпринимали меры в своих районах для снижения распространения вируса", - добавил главный врач Англии.
Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. По его словам, данный штамм вызвал быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, и характерен тем, что распространяется быстрее, чем другие варианты известно коронавируса.
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Версия на азербайджанском языке Britaniyanın baş həkimi: COVID-19-un yeni növü yüksək sürətlə yayılır

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