Ученые обвинили власти Бразилии в "спланированной" вырубке Амазонии

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Основной причиной вырубки лесов Амазонии сегодня являются не промышленные предприятия, а бразильские фермеры-частники, уничтожающие гектары "легких планеты" при попустительстве властей и благодаря государственной политике перераспределения земель.

Как передает Report, об этом говорится в статье экологов в журнале PLoS One.

"Сегодня многие люди считают, что обезлесение Амазонии является продуктом хищнического капитализма, порожденного "невидимой рукой" рынка. Мы выяснили, что вырубка лесов была порождена деятельностью органов власти, и была фактически спланирована и воплощена в жизнь ее органами за счет денег налогоплательщиков, большинство которых, наверно, желало остановить сокращение лесов, а не ускорить их исчезновение", - заявил Карлос Перес (Carlos Peres) из университета Восточной Англии в Норвике (Великобритания).

Перес и его коллеги решились сделать столь громкое заявление после того, как они последили за тем, как менялась площадь лесов Амазонии в последние годы и как развивались фермерские поселения и хозяйства, которые строились на территории бассейна Амазонки в рамках правительственной программы по переселению фермеров.

Эта программа, как объясняют экологи, проводится Бразилией с 1970 годов, в рамках которой в амазонские леса было переселено свыше миллиона фермеров из засушливых и перенаселенных регионов северо-востока и юга Бразилии. Правительство Бразилии выделило мелким собственникам огромную полосу земли в 100 километрах от трансамазонского шоссе, обязав их поддерживать долю лесов на их владениях на уровне в 80% от их общей площади.

Как выяснили Перес и его коллеги, практически никто не соблюдает этих норм, и площадь лесов в окрестностях новых фермерских поселений и хозяйств сократилась в среднем на 43% с момента их появления. На их долю, по расчетам экологов, приходится около 13,5% всей площади вырубленных лесных массивов, тогда как сами поселения занимают лишь 5% от общей площади Амазонии.

Снимки, собранные авторами статьи, свидетельствуют в пользу того, что вырубки начинались только после того, как возникали эти поселения, а не до этого, как утверждали чиновники INCRA, минсельхоза Бразилии. Это говорит о том, утверждают Перес и его коллеги, что фермеры и породившая их государственная политика переселения являются основными движущими факторами в обезлесении "легких планеты".