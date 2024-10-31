Ученые обнаружили древний город в одном из оазисов Саудовской Аравии

Группа французских археологов из Национального центра научных исследований обнаружила небольшой город под названием аль-Натах возрастом 4 400 лет в оазисе Хайбар на западе Саудовской Аравии.
Как передает
Ученые раскопали центральный район и жилой квартал, окруженные защитными валами. В жилой зоне оказалось большое количество керамики и шлифовальных камней, а также остатки по меньшей мере 50 жилищ, которые могли быть сделаны из глины.
В центре аль-Натаха находились два здания, которые могли использоваться как административные помещения. Западнее этого места был найден некрополь. В сохранились высокие круглые гробницы, похожие на ступенчатые башни.
Город в оазисе Хайбар забросили между 1 500 и 1 300 годами до нашей эры по неизвестной причине.
По словам ученых, находка говорит о том, что урбанизация на Аравийском полуострове шла медленнее. В ту эпоху в Месопотамии, Египте и восточном Средиземноморье уже процветали более крупные города, тогда как население аль-Натаха составляло не более 500 человек.