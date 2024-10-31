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Ученые обнаружили древний город в одном из оазисов Саудовской Аравии

Ученые обнаружили древний город в одном из оазисов Саудовской Аравии Группа французских археологов из Национального центра научных исследований обнаружила небольшой город под названием аль-Натах возрастом 4 400 лет в оазисе Хайбар на западе Саудовской Аравии.
Другие страны
31 октября 2024 г. 05:49
Ученые обнаружили древний город в одном из оазисов Саудовской Аравии

Группа французских археологов из Национального центра научных исследований обнаружила небольшой город под названием аль-Натах возрастом 4 400 лет в оазисе Хайбар на западе Саудовской Аравии.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Ученые раскопали центральный район и жилой квартал, окруженные защитными валами. В жилой зоне оказалось большое количество керамики и шлифовальных камней, а также остатки по меньшей мере 50 жилищ, которые могли быть сделаны из глины.

В центре аль-Натаха находились два здания, которые могли использоваться как административные помещения. Западнее этого места был найден некрополь. В сохранились высокие круглые гробницы, похожие на ступенчатые башни.

Город в оазисе Хайбар забросили между 1 500 и 1 300 годами до нашей эры по неизвестной причине.

По словам ученых, находка говорит о том, что урбанизация на Аравийском полуострове шла медленнее. В ту эпоху в Месопотамии, Египте и восточном Средиземноморье уже процветали более крупные города, тогда как население аль-Натаха составляло не более 500 человек.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanının oazisində qədim şəhər aşkarlanıb

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