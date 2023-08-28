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Ученые назвали простой способ предотвратить развитие рака

Ученые назвали простой способ предотвратить развитие рака Всего пять минут энергичной прерывистой физической активности в день могут снижать риск некоторых видов рака на 32 процента.
Другие страны
28 августа 2023 г. 04:26
Ученые назвали простой способ предотвратить развитие рака

Всего пять минут энергичной прерывистой физической активности в день могут снижать риск некоторых видов рака на 32 процента.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, к такому выводу пришла группа ученых по итогам проведенного исследования.

Было установлено, что такого рода активность эквивалентна выполнению различных домашних обязанностей, таких как приготовление еды, мытье посуды и уборка квартиры.

В исследовании специалистов приняли участие 22 тысячи человек, которые носили специальные трекеры для отслеживания ежедневной физической активности. Исследование проводилось семь лет. За это время ученые собрали данные о состоянии здоровья пациентов, также более чем у 2 000 человек были диагностированы различные виды онкологии.

Таким образом выяснилось, что прерывистая физическая активность продемонстрировала способность снижать риски развития любого типа рака на 18 процентов, а в случае видов рака, непосредственно связанных с недостатком активности, даже на 32 процента.

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